شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيادة خلال موجات الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.
وجاءت الاحتياطات التي وضعتها "المرور" كالتالي:
- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.
- استخدام إشارات التنبيه "الفلشر" عند الضرورة.