شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيادة خلال موجات الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

وجاءت الاحتياطات التي وضعتها "المرور" كالتالي:

- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

- استخدام إشارات التنبيه "الفلشر" عند الضرورة.