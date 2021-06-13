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"المرور" توضح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيادة خلال موجات الغبار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

وجاءت الاحتياطات التي وضعتها "المرور" كالتالي:

- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

- استخدام إشارات التنبيه "الفلشر" عند الضرورة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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