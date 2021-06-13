شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": يجب عزل الطفل المصاب بكورونا كحال البالغين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه يجب عزل الطفل المصاب بكورونا كحال البالغين، مشيرًا إلى أنه سيتم تحصينهم فور إعتماد اللقاح.

وأشار "العبدالعالي" أن لقاح فيروس كورونا لايمنع التبرع بالدم، مبينًا وجود العديد من الدراسات إيجابية حول تلقي جرعات مختلفة من لقاحات كورونا.

وأضاف: "الهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل ونحو 1405 مليون تلقوا لقاح كورونا في المملكة، وليس هناك حتى الآن أي حاجة لتلقي جرعة ثالثة من اللقاح".