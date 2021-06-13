شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1133 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 448,093 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7572 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضحت "الصحة" أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا بعدما سجلت 344 حالة إصابة.