شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

ضبطت إدارة الطوارئ و الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير أحد المخابز الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد تلقي بلاغ مواطن يفيد عن وجود مخالفات صحية .

و فور مباشرة الموقع تبين وجود عدد من المخالفات الصحية والمهنية التي خالف المخبز بها الأنظمة الصحية حيث تم رصد سوء تخزين و تداول المواد الغذائية في بيئة غير صحية و بعيدة عن مواقع العرض .

فيما تم رصد تدني مستوى النظافة إضافة الى عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، هذا و قد اتخذ الإجراء اللازم بحقه وفق لائحة الغرامات و الجزاءات المنصوص عليها ومصادرة المواد الغذائية التي تم ضبطها في الموقع وإتلافها بعد أن تم إغلاق المخبز .

من جهته شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على المحلات التجارية بضرورة التقيد باللوائح و الأنظمة المعمول بها ، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة ، وألمح إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة الشاملة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين .