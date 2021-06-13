شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن مقدار الدعم الذي يتم صرفه لتغطية التغير في سعر البنزين، مشيرًا إلى سبب عدم التغير في مبلغ حساب المواطن بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين.

وقال حساب المواطن إن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من الدعم التي تم صرفها في شهر مارس 2020 حيث كان سعر لتر البنزين 91 في حينها بـ 1.55 ريال.

وجاء ذلك ردًا من برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن ارتفاع أسعار البنزين مع ثبات مبلغ حساب المواطن.