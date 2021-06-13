الصحة: 3 أعراض تؤدي لتفاقم خطر كورونا لمرضى السمنة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السمنة حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيرة إلى أن السمنة تتسبب في ضعف المناعة والالتهابات المزمنة وتخثر الدم؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم المرض.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، إنَّ المصابين بالسمنة في حالة إصابهم بفيروس كورونا المستجد يكون احتمال دخولهم المستشفى 113% واحتمال بقائهم في وحدة العناية المركزة 74 % وتصل نسبة زيادة الوفيات لديهم إلى 48 %.

ونصحت وزارة الصحة، بالاهتمام بتقليل الوزن الزائد؛ لأن ذلك يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى، مع الحرص على أخذ اللقاح للحماية من المضاعفات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة، وحذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

الصحة تتفاعل مع بلاغ مواطن بشأن الإجازة المرضية