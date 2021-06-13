الرياض - محمد عبدالله - حدّدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر الرابط ، مؤكّدة أنّ تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم (مع عصبة النساء).

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسم على موقع «تويتر» اليوم الأحد، إنفوجرافًا بعنوان (اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل) جاء به الاشتراطات التالية:

ــ أن تكون الفئات العمرية من 18 عاما - 65 عاما.

ــ يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة: (محصن - محصن جرعة أولى - محصن متعاف)

ــ الخلو من الأمراض المزمنة.

ــ إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق له الحج خلال ال 5 سنوات الأخيرة.

ــ تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم (مع عصبة النساء).

كما أوضحت الوزارة عبر «الإنفوجراف» أن الفرز واستكمال الحجز يتم بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، وأن الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، مشيرة إلى ضرورة شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنبًا للإلغاء.

وذكرت "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن وزارة الحج اعتمدت 3 باقات لخدمة الحجاج هذا العام.

أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـحج 1442هـ للفئات التالية: (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكدت أن تقنين أعداد الحج لهذا العام جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج.

ومن جانبه قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط إنه سيتمّ إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتَّى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل، موضحًا أنَّ الدول الإسلامية تفهَّمت ضوابط الحج التي تمَّ إعلانها.

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