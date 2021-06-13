المرور: 6 محتويات يجب إبعادها عن المركبة في فصل الصيف

الرياض - محمد عبدالله - حذر المرور السعودي، من وضع 6 محتويات بالمركبة قابلة للتفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف؛ وهي «العطور، والولاعات، والعبوات المضغوطة، والبطاريات وبنوك الطاقة (الباوربانك)، وعبوات الغاز.

وقال، المرور عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، إنه يجب «التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة؛ وذلك تفادياً لوقوع الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف».

ووفق المادة الـ«28» من نظام المرور؛ فإنَّ السائق يعد مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

ويلتزم كل سائق سائق يكون طرفا في حادث مروري بأن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا، وفق المادة الـ «63» من نظام المرور.

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