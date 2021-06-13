تحذيرات من عواصف رملية تسبب انعدام الرؤية بالرياض.. و3 طرق للوقاية

الرياض - محمد عبدالله - حذر الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، من عواصف رملية تتسبَّب في انعدام الرؤية الأفقية تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن العواصف الرملية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام الرؤية.

وتهب العواصف الرملية على منطقة الرياض وتشمل: مدن الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، السليل، رماح.

طرق الوقاية من الغبار

وكانت وزارة الصحة حددت 3 طرق للوقاية من الغبار وهي إغلاق أبواب ومنافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الحرص على استخدام الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما نبَّهت الوزارة مرضى الربو بأهمية حمل بخاخ الربو الاسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة نصح به الطبيب، وسرعة التوجُّه إلي أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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