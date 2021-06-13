أخبار السعودية اليوم.. فتح باب التقديم للحج.. و4 شروط للتسجيل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الموافق 13 يونيو 2021 منها: بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج إلكترونيًا، وإيقاف 136مواطنًا ومقيمًا متهمين بقضايا إدارية وجنائية.

بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج إلكترونيًا

بدأت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في أداء حج هذا العام إلكترونيًا، عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها للراغبين بالتسجيل للحج، وذلك بعد تقنين أعداد الحج لهذا العام حرصًا على صحة وسلامة وأمن الحجاج.

تعرَّف على رابط التسجيل في موسم الحج لعام 1442 هـ

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في موسم الحج1442هـ.

«نزاهة»: إيقاف 136مواطنًا ومقيمًا متهمين بقضايا إدارية وجنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنها باشرت التحقيق في شهر شوال مع (562) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف (136) مواطناً ومقيمًا منهم موظفون. وذلك أثناء القيام باختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية.

8 خطوات لاستبعاد المشترك من التأمينات فور تركه العمل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن جهة العمل تستبعد المشترك من نظام التأمينات فور تركه العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل.

أمانة جدة تغلق 70 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 7730 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 70 منشأة مخالفة.

إغلاق 55 منشأة لإجراءات كورونا بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق 55 منشأة، وتحرير 536 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

«الشؤون الإسلامية» تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 127 يوماً 1562 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

«السجون» تبدأ إجراءات العفو عن بعض نزلائها

أعلنت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي الصادر بذلك مؤخرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وزارة الحج: يمكن للمعتمر تأجيل العمرة بإعادة الحجز

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إمكانية تأجيل العمرة يومًا للمعتمر الراغب في ذلك من خلال قيام المعتمر، بإلغاء الحجز المسبَّق، ثم إعادة الحجز مرَّة أخرى لأداء الشعيرة، وذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة بشأن رغبة أحد الحاجزين في التأجيل.

الموارد البشرية: أبناء السعوديات محسوبون مواطنين في برنامج «نطاقات»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنَّ أبناء وبنات المواطنة (السعودية لأب أجنبي) يعاملون معاملة السعودي ويحتسبون في برنامج نطاقات الذي يهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، ويعملون في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

«السعودية للكهرباء» تشرح طريقة اكتشاف أخطاء الفاتورة

دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ"الرقم الأهم"، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدد قيمة الفاتورة.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. قصر الحج على 60 ألف حاج.. والتسجيل غدًا

أخبار السعودية اليوم.. تعديلات على نظام التقاعد.. وقواعد تخصيص الوظائف