مفتي المملكة: «قرار الحج» حرص من القيادة على سلامة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - ثمَّن مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرار قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين، عادا إياه حرصا واهتماما من القيادة بسلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مفتي عام المملكة، أن قرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وتابع، إن القرار أتى في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وظهور تحورات جديدة له، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة التي تؤكد حرص حكومة المملكة الرشيدة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.