«الشؤون الإسلامية» تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 127 يوماً 1562 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد بمنطقتي القصيم وجازان، ومسجد واحد بمنطقة الرياض.

وبينّت الوزارة، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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