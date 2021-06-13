3 ملايين غرامة ضد مشاهير حفل المنتج التجميلي

وتم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي منهم مواطنين ومقيمين، كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال، و12 صدرت بحقهم مخالفات تتراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال (7 مواطنين و5 مقيمين).
وتضمنت المخالفات المرصودة، وفقا للهيئة/ دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير والنشر في مواقع التواصل. وبلغت فيمة المخالفات 3.050.000 ريال.
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