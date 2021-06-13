3 ملايين غرامة ضد مشاهير حفل المنتج التجميلي

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عقوبات تتجاوز ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي في الرياض.

وتم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي منهم مواطنين ومقيمين، كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال، و12 صدرت بحقهم مخالفات تتراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال (7 مواطنين و5 مقيمين).

وتضمنت المخالفات المرصودة، وفقا للهيئة/ دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير والنشر في مواقع التواصل. وبلغت فيمة المخالفات 3.050.000 ريال.