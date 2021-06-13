التجارة تمنع دعوة المشاهير لإقامة إعلانات في المحال التجارية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 48 يوما، وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات "بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، مضيفا بأنه ويشترط أن يكون المتسوق حينها: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريا أو صحيا.

وأشار إلى أن الالتزام كان عالي خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظ، وهو ما أسهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق.

وأشار الى أنه أعيد فتح غرف قياس الملابس وسُمح باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس في المحلات والمولات والمراكز التجارية، مع الحرص على التطهير المستمر والتباعد.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

وأبان الى انهم لا يزالون يواصلون متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية ، وذلك من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية.

و‬شملت تلك المخالفات مطعم مخالف في الأحساء، أقام حفل افتتاح وتجمع يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على "سناب شات"، وتم تغريم المخالفين بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء. وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أوقعتها وزارة التجارة مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمع لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية. وكذلك تم إغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وتم تغريمه 60 ألف ريال.

واغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين.