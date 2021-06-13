- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
3 ملايين غرامة ضد مشاهير حفل المنتج التجميلي
أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عقوبات تتجاوز ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية...
التجارة تمنع دعوة المشاهير لإقامة إعلانات في المحال التجارية
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 48 يوما، وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم...
العدل تطرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات...
إمارة مكة تكرم عددا من منسوبي صحة المنطقة
كرّمت إمارة منطقة مكة المكرمة عددا من منسوبي صحة المنطقة، تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا جاء ذلك لدى زيارتهم معرض مشروعات منطقة...
مكة المكرمة الأكثر حرارة بتسجيلها 49 درجة
سجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 49 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة وبلغت 25 درجة مئوية.أما نسبة الرطوبة فقد...
الرياض الخضراء استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار
أكد رئيس المجلس البلدي للرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي لـ«دوت الخليج»، أن المجلس البلدي لمدينة الرياض من خلال اطلاعه على احتياجات...
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 136 مواطنا ومقيما بتهم إدارية وجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.