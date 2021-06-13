إيقاف 136 مواطنا ومقيما بتهم إدارية وجنائية

3 ملايين غرامة ضد مشاهير حفل المنتج التجميلي أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عقوبات تتجاوز ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية... دوت الخليج دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

التجارة تمنع دعوة المشاهير لإقامة إعلانات في المحال التجارية أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 48 يوما، وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

العدل تطرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

إمارة مكة تكرم عددا من منسوبي صحة المنطقة كرّمت إمارة منطقة مكة المكرمة عددا من منسوبي صحة المنطقة، تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا جاء ذلك لدى زيارتهم معرض مشروعات منطقة... دوت الخليج دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

مكة المكرمة الأكثر حرارة بتسجيلها 49 درجة سجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 49 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة وبلغت 25 درجة مئوية.أما نسبة الرطوبة فقد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض الخضراء استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار أكد رئيس المجلس البلدي للرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي لـ«دوت الخليج»، أن المجلس البلدي لمدينة الرياض من خلال اطلاعه على احتياجات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

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