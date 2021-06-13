مكة المكرمة الأكثر حرارة بتسجيلها 49 درجة

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل بنسبة رطوبة بلغت 20.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وتكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جيزان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.
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