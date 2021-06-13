متحدث الصحة : ندرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن جرعات لقاح كورونا تقترب من 16 مليون جرعة في المملكة حيث تم إعطاء نحو 14.5 مليون شخص من البالغين الجرعة الأولى من اللقاح مؤكدًا أهمية التوسع في إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.

جرعات اللقاحات في السعودية

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في المملكة لامست 15.7 مليون جرعة حتى الآن، بإحصائية قدرها 15,687,142 جرعة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اللقاحات المعتمدة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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