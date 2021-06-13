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أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, أن قرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج, أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.
وثمن سماحته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة التي تؤكد حرص حكومة المملكة الرشيدة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:51 PM
ثمن الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وفق الضوابط والاحترازاتسماحة المفتي: قرار حج هذا العام أتى من حرص واهتمام القيادة بسلامة وصحة "الحجيج"
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, أن قرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج, أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.
وثمن سماحته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة التي تؤكد حرص حكومة المملكة الرشيدة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.
، سماحة المفتي: قرار حج هذا العام أتى من حرص واهتمام القيادة بسلامة وصحة "الحجيج" ،
المصدر : الخليج 365
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