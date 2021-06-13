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أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها "ميثاق" خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية.
وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الإجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة "ميثاق" بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة تفاصيلها كافة كفترة الإعارة والإجازة الدراسية، واسم الجهة المستعيرة، وبيانات المرحلة الدراسية، ووسائل التواصل مع المشترك.
وبيّنت أن هاتين الخدمتين تسهلان على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستسهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد.
وأشارت إلى أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الإجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.
يشار إلى أن التقاعد قد دشنت منصة "ميثاق" والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق إستراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:48 PM
تسهل على الجهات الحكومية ممن ينطبق عليها "المدني أو العسكري""التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"
أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها "ميثاق" خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية.
وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الإجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة "ميثاق" بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة تفاصيلها كافة كفترة الإعارة والإجازة الدراسية، واسم الجهة المستعيرة، وبيانات المرحلة الدراسية، ووسائل التواصل مع المشترك.
وبيّنت أن هاتين الخدمتين تسهلان على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستسهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد.
وأشارت إلى أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الإجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.
يشار إلى أن التقاعد قد دشنت منصة "ميثاق" والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق إستراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين.
، "التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق" ،
المصدر : الخليج 365
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