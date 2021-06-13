محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الشراكة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:44 PM لتعزيز الشراكة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم. الكلمات المفتاحية ، وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية ،

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