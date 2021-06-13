شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 23 ألف طن نفايات منزلية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الشهر الماضي أعمال رفع 23151 طن نفايات منزلية، وأزالت 18167 متراً مكعباً مُخلّفات إنشائية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 4652 موقعاً و56890 آلية وحاوية نظافة باستخدام 46322 لتراً من المعقمات والمطهرات.

كما نفذت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18829 جولة رقابية؛ وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نتج عنها رصد 70 مخالفة للإجراءات الوقائية المعتمدة، و11 مخالفة لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به، وجرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.