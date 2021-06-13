شكرا لقرائتكم خبر عن 3 باقات تبدأ بـ 12 ألف ريال .. بدء استقبال طلبات الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الاولوية لمن هم في 65 وأكثر .. لايتجاوز عدد الركاب في الحافلة 50 %

استقبلت وزارة الحج والعمرة اليوم لطلبات الراغبين في أداء حج هذا العام إلكترونياً ، محددةً 3 باقات فقط في حج هذا العام 1442هـ، الباقة الأولى ضيافة مميزة "أبراج" بسعر 16.560 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، أما الباقة الثانية ضيافة مميزة "مخيمات" وسعرها 14.3 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، والباقة الثالثة باقة الضيافة "مخيمات" بسعر 12.113 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأشترطت وزارة الحج والعمرة لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج من ضرورة خلو المرشحين من الأمراض المزمنة الحادة مع احضار تقرير طبي يثبت أنهم في حالة صحية جيدة بالإضافة إلى حالة الراغب في التصريح عبر تطبيق توكلنا ( محصن – محصن جرعة أولى – محصن متعافي ) ، وأن يكون المتقدم في الفئة العمرية مابين 18 إلى 65 سنة ، وأشارت إلى أن الاجراءات عبر المنافذ الوصول المعتمدة للحج لحجاج الداخل ستقوم بالتأكد من كافة الوثائق الصحية مع مراجعة والتحقق من شهادات التطعيم واجراء الفرز البصري ، كما ستقدم خلال المنافذ الرسائل التوعوية اللازمة ، وسيتم تفويج الحجاج ضمن مسارات مخصصة لمنطقة النقل عن طريق الحافلات فقط مع تطبيق الاجراءات الوقائية من التباعد ولبس الكمام وتعقيم الايدي .

وتابعت الوزارة أن من الاجراءات التي ستتوافر بمقرات السكن تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري عند الدخول لمقرات سكن الحجاج وعند تنقلهم و تخصيص مقرات سكن الحجاج ( الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة على أن تكون مطابقة للاشتراطات المطلوبة من وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى المعنية بمراقبة سكنات الحجاج ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف وتوفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام ومنع البوفيهات المفتوحة ،و تطبيق آلية المرشد الصحي ( القائد الصحي من الجهة المعنية طيلة فترة تواجد الحاج بمناطق الحج وخلال تنقلاته لضمان تطبيق السلوكيات والإجراءات الوقائية ، كما أن الاجراءات التي ستتوافر في العمائر السكنية والخيام يجب تطهير كافة حقائب النزلاء وعربة نقل الحقائب بشكل دوري وتخصيص عامل لتولي ذلك ،و تخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج حسب الوقت المخصص لهم ، والالتزام ببروتوكولات التباعد والاشتراطات الصحية والتغذية بما لا يزيد عن ( 50 ) شخص في الفراغ .

وبينت الوزارة ان الانتقال إلى عرفات سيكون عبر تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لكل حاج خلال رحلة الحج كاملة مع متابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية عند الصعود والنزول من الحافلات وعدم السماح للحجاج بالوقوف خلال الرحلة ، كما سيتم إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بمرض ( کوفید -19 ) ، مبينة عن عدم تجاوز عدد الركاب ( 50 % ) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة ، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والأخر ،وأضافت أن يوم عرفة والمبيت في مزدلفة سيلتزم الحجاج بالإقامة والتجول في الأماكن داخل النطاق المخصص من قبل المنظم كما يمنع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، ويجب ألا تقل المسافة بين الحجاج عن ( 1.5 ) متر .

واشارت إلى أنه سيتم تزويد الحجاج بحصى بأكياس مغلفة ومعقمة من قبل الجهة المنظمة ، كما سيوضع جدول خاص في تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات حسب الطاقة الاستيعابية بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد وحسب الوقت المخصص الذي تم حجزه مسبقاً لكل فوج .

وبينت الوزارة عن توفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل وفي حال وجود ارتفاع في درجات الحرارة أو اشتباه يتم منعهم من الدخول وتحويلهم إلى المختصين في وزارة الصحة ، كما سيتم رفع السجاد في جميع المصليات والصلاة على الرخام والاقتصار على ملصقات أرضية واضحة التحديد مواقع المصلين مع تحقيق التباعد الجسدي ( 1.5 متر تقريبا )، مع تقديم الخدمات بطريقة تحقق الاشتراطات الصحية في المواضي وتوفير المعقمات وإلغاء الكراسي للصلاة ( باستثناء الكراسي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة واستمرار رفع المصاحف وجوالين وترامس ومشربيات ماء زمزم ،و استمرار منع دخول الأطعمة للحرمين الشريفين .

واوضحت عبر المعايير التي تراعى في الاختيار لمن سجلوا في بوابة الحج للعام 1442هـ أن هناك معايير لترتيب الاولوية من ضمنها أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج مطلقاً وثانياً مراعاة السن تنازلياً ابتداءً من هم في عمر 65 سنة ونزولاً ، كما أوضحت أن شراء الحجز والباقات يبدأ من الواحدة ظهر الجمعة الموافق 15 ذو القعدة لهذا العام .