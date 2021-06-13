تحذير جوي من الأرصاد لأهالي الرياض والشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الأرصاد تحذيرًا جويًا لأهالي منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية بسبب استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار.

وقالت الأرصاد إن الطرق الرابطة بين المنطقتين سوف تشهد عواصف ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية قادة المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المناطق.

وكان خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني توقع اليوم موجة غبار متفاوتة من متوسطة لشبه كثيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وشمال العاصمة الرياض متوقعًا تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض ثم جنوب الرياض والشرقية فنجران.

تقرير الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.



شارك الخبر