الصحة: السمنة ترفع معدلات دخول مصابي كورونا المستشفى 113 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن السمنة ترفع حاجة مصابي كورونا إلى دخول المستشفى بنسبة 113 % مقارنة بغير البدناء.

السمنة ومضاعفات كورونا

وقالت الوزارة إن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي – لا سمح الله – إلى تفاقم المرض.

الأمراض المتعلقة بالسمنة

وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو “متوسط إلى شديد” وارتفاع ضغط الدم، كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.



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