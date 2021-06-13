، نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي ،

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استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.
جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.
كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.
واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.
ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:03 PM
يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعةنائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي
استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.
جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.
كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.
واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.
ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.
، نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي ،
المصدر : الخليج 365
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