- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.
وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.
وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.الرياض العاصفة الرملية
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:01 PM
موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويتأغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض
ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.
وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.
وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.
، أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.