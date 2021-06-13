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أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويت

ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.الرياض العاصفة الرملية

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 03:01 PM

موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويت

أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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