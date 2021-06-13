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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن مخرجات رياح البوارح الآن كما يصورها القمر الصناعي تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
ولفت "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إلى أن الغبار المتخلف من البوارح ليوم أمس وصل إلى أطراف الربع الخالي الجنوبية، بالإضافة إلى نجران وعسير والباحة واليمن.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 02:50 PM
وصل أمس إلى أطراف الربع الخالي الجنوبية ونجران وعسير والباحة"المسند": غبار "البوارح" يؤثر على أجزاء من الشرقية والرياض
أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن مخرجات رياح البوارح الآن كما يصورها القمر الصناعي تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
ولفت "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إلى أن الغبار المتخلف من البوارح ليوم أمس وصل إلى أطراف الربع الخالي الجنوبية، بالإضافة إلى نجران وعسير والباحة واليمن.
، "المسند": غبار "البوارح" يؤثر على أجزاء من الشرقية والرياض ،
المصدر : الخليج 365
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