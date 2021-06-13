، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف كل منسوبي الوزارة ممن يحملون الخبرات والقدرات المناسبة

دشّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي، والتي تستهدف كل منسوبي وزارة الدفاع من مدنيين وعسكريين ممن يحملون الخبرات والقدرات المناسبة.

وقال "البياري": إن هذه المنصة تعدّ أحد برامج الوزارة الطموحة، التي تسعى من خلالها إلى منح الفرصة الكاملة لمنسوبي الوزارة، وتضمن سير أعمال الترقيات الوظيفية، بما يتماشى مع قدراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وعبر قنوات ومنصات إلكترونية، وذلك من خلال اعتماده على تطوير كوادر الوزارة والارتقاء بهم وظيفياً، مؤكداً أن البرنامج يعتمد على مفاضلات وظيفية عبر معايير تتم آلياً من خلال المنصات التقنية، وتمنح الفرص بالتساوي للجميع.

جدير بالذكر أن منصة "طموح" بدأت في استقبال طلبات الترشيح من مختلف القطاعات في وزارة الدفاع عبر قاعدة بيانات للوظائف المتاحة لكل منسوبي وزارة الدفاع، حيث يمنح الأولوية لهم في شغل الوظائف المتاحة للموظفين المتميزين، وسيستمر مراجعة الطلبات التي تصل عبر كل البوابات الداخلية لقطاعات وزارة الدفاع.