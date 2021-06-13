محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.. تحديث مجاني أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.وزارة التجارة "التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-13 أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 10:39 AM لخلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.. تحديث مجاني لخلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.. تحديث مجاني أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020 ،

المصدر : الخليج 365

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