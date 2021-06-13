شكرا لمتابعة خبر عن اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ بآلافق الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن موعد اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ بآلافق الغربي.

وذكرت الجمعية أنه سيتم رصد بسماء المملكة و الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد وبداية الليل، اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ بآلافق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكانت الجمعة الفلكية في جدة قد كشفت عن رصد بعد غروب شمس أمس السبت هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة.