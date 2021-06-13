شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تعتمد أسعار باقات الخدمة المعتمدة لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد بشكل رسمي أسعار باقات الخدمة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442، والتي تضمنت ثلاثة فقط هي (ضيافة مميزة أبراج – ضيافة مميزة خيام- ضيافة مخيمات).

وأوضحت الوزارة لشركات حجاج الداخل أنه ترتب على الظروف الاستثنائية لموسم حج هذا العام اعتماد الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل، وستؤثر أيضا على أسعارها.

وجاءت الباقات على النحو التالي:

أولاً: الضيافة المتميزة (أبراج) تعادل الباقة المعتمدة في السنوات القليلة الماضية (برج الترفيه "1") ، لكنها تضيف تكلفة تطبيق المتطلبات الصحية وتكلفة اللوائح والرسوم الجديدة ، وبالتالي تمت الموافقة على سعرها ، بما في ذلك النقل داخل مكة المكرمة والأراضي المقدسة يبدأ من 16.560 ريال للحاج ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

ثانيا: الضيافة المتميزة (موقع التخييم) تعادل الحزمة المعتمدة في السنوات القليلة الماضية (موقع المخيم الترفيهي "1") ، ولكن مع إضافة تكلفة تطبيق المتطلبات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تؤثر على أسعار الحزمة. تمت الموافقة على السعر شاملاً النقل بين داخل مكة المكرمة والأرض المقدسة. تبدأ من 14381 ريال للحاج باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

ثالثا: الضيافة (المخيمات) والتي كانت معادلة للحزمة المعتمدة في السنوات السابقة لحزمة (معسكرات الضيافة "3") ولكنها أضافت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية والرسوم الجديدة مما أثر على أسعار الأماكن المقدسة. سيكلف من 12،113 ريال لكل حاج قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد عدد الحجاج في الحافلة الواحدة بـ(20) حاجاً فقط، واعتماد لإعاشة الحجاج في هذا العام تقديم وجهات الإعاشة مسبقة التحضير، وأن تقدم لهم کوجبات فردية، بالمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالوزارة وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة بمخيمات منی.