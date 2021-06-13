تعرَّف على رابط التسجيل في موسم الحج لعام 1442 هـ

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في موسم الحج1442هـ.

وأضافت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ التسجيل في موسم الحج 1442 هـ يبدأ من 3 ذي القعدة وينتهي في 13 ذي القعدة، وللتسجيل اضغط هنا.

وتابعت الوزارة أنَّ هناك شروطًا عدة للتسجيل في موسم الحج 1442هـ كالآتي:

1-أن تكون الفئة العمرية من 18-65 عامًا.

2-يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاث: (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)

3-الخلو من الأمراض المزمنة.

4- إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق له الحج خلال 5 سنوات.

ويمكن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة النساء، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

ووفقًا لوزارة الحج فإنَّ الفرز واستكمال الحجز يبدأ 15 ذي القعدة 1442 هـ، ويتم الفرز بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية.

وأكّدت الوزارة أن الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وكذلك يجب شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقة تجنبًا للإلغاء.

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