إنفاذًا للأمر الملكي.. «السجون» تبدأ إجراءات العفو عن بعض نزلائها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي الصادر بذلك مؤخرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتم إنهاء القضايا من الجهات المعنية، ومنها النيابة العامة، قبل رفع الدعاوى العامّة إلى المحاكم المختصة، كما يتم إنهاء القضايا من المحاكم، وذلك في القضايا المرفوعة أمامها، وللمحكمة سماع أقوال المدعي العام في مدى شمول القضية في العفو.

وكان مدير عام السجون المكلف، أوضح أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجّه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكَّد أنَّ هذه اللافتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولمّ شملهم بأسرهم.