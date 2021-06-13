الموارد البشرية: أبناء السعوديات محسوبون مواطنين في برنامج «نطاقات»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنَّ أبناء وبنات المواطنة (السعودية لأب أجنبي) يعاملون معاملة السعودي ويحتسبون في برنامج نطاقات الذي يهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، ويعملون في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: هل قرار السماح لابن المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين سارٍ؛ حيث إنَّ مدير الموارد في شركتي أبلغني بأنه لاغٍ، وأصبح ابن المواطنة يحتسب كنصف أجنبي وليس بنسبة واحد سعودي، هل هذا صحيح؟

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل، وتمَّ تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص.

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