التأمينات: 8 خطوات لاستبعاد المشترك من النظام فور تركه العمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن جهة العمل تستبعد المشترك من نظام التأمينات فور تركه العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على الموقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال تجاوز ذلك يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين.

وتابعت التأمينات أنه يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد نظام التأمينات من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي.

2-الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

3-الضغط على رابط المدة المعنية.

4-الضغط على تعديل مدة الاشتراك.

5-من القائمة المنسدلة اختر تعديل تاريخ الاستبعاد.

6-أدخل تاريخ الاستبعاد الجديد.

7-الموافقة على الإقرار.

8-أدخل رمز التحقيق المرسل على جوالك المسجل في أبشر ثم قم بالضغط على إرسال.

خطوات إضافة المشترك السعودي

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين وهي كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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