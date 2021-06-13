«توكلنا » يحدد خطوات تغيير رقم الجوال في التطبيق

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة خطوات تغيير رقم الجوال ردًا على استفسارات المواطنين والمقيمين.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا يتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر.

وأضاف التطبيق أن عند تغيير الرقم لاحقا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا: «عندي مشكلة وغيرت رقم جوالي وتوكلنا يرسل رقم التحقق على رقم جوالي السابق كيف اسوي تحديث لرقمي».

وكان التطبيق أوضح كيفية تعيين كلمة سر جديدة عند نسيانها من خلال اختيار «نسيت كلمة المرور» من خلال صفحة الدخول، ثم اختيار نوع المستخدم مواطن/مقيم، ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

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