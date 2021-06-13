بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - بدأت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في أداء حج هذا العام إلكترونيًا، عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها للراغبين بالتسجيل للحج، وذلك بعد تقنين أعداد الحج لهذا العام حرصًا على صحة وسلامة وأمن الحجاج.

وكانت الوازرة، أعلنت إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

ووفق الوزارة، يجب أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـحج 1442هـ للفئات التالية: (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط إنَّه سيتمّ إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتَّى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل، موضحًا أنَّ الدول الإسلامية تفهَّمت ضوابط الحج التي تمَّ إعلانها.

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إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج «اليوم»