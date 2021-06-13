الصحة تتفاعل مع بلاغ مواطن بشأن الإجازة المرضية

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مع بلاغ وردها من مواطن تأخرت إجراءات تأكيد إجازته المرضية بعد شهرين من تاريخ التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بعد تعطل الإجراءات المعمول بها بخصوص الإجازات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، تم رفع كامل بيانات مقدم الشكوى وسيتم التحقق والتواصل معه المسجل في البلاغ وتقديم الخدمة كاملة، وجددت الوزارة التاكيد على حرصها بشأن تقديم الخدمات للجميع على أكمل وجه والسعي دائمًا للوصول إلى رضاهم عن الخدمة.

كان مقدم البلاغ قال: إنه أمضى شهرين من تاريخ التعافي من كورونا ولم يتم إرسال إجازة رسمية له، ولم يتم تغيير الحالة الصحية في توكلنا، مشيرًا إلى معاناته جراء عدم تغيير حالته وتعرض لاحتساب عشرة أيام غياب.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة حتى الآن، كما حذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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