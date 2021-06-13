اخبار السعوديه

التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للالتزام بتسديد الاشتراكات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتمات أصحاب العمل بالالتزام بتسديد الاشتراكات للأستفادة من المنافع التأمينية تحت شعار "لا تأخرها".

وقالت التأمينات عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" لأصحاب العمل: "عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات ، يساهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ، ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

كما أوضحت المؤسسة أن قنوات تتمثل في 4 جهات وهم:

  • أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي
  • - الهاتف المصرفي -
  • الانترنت المصرفي
  • - فروع البنوك
  •  

اقرأ أيضًا:

10 أسباب للاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليهم

«التأمينات الاجتماعية» توضح حالات يجوز للمشترك أو عائلته الجمع بين الحقوق التأمينية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا