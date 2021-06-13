التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للالتزام بتسديد الاشتراكات

الرياض - محمد عبدالله - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتمات أصحاب العمل بالالتزام بتسديد الاشتراكات للأستفادة من المنافع التأمينية تحت شعار "لا تأخرها".
وقالت التأمينات عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" لأصحاب العمل: "عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات ، يساهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ، ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.
كما أوضحت المؤسسة أن قنوات تتمثل في 4 جهات وهم:
- أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي
- - الهاتف المصرفي -
- الانترنت المصرفي
- - فروع البنوك
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