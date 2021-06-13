ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ منصور الأحمد

الرياض - محمد عبدالله - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته له في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلا العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وقد أعرب ولي عهد دولة الكويت، عن الشكر لسمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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