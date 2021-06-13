وزارة الحج: يمكن للمعتمر تأجيل العمرة بإعادة الحجز

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إمكانية تأجيل العمرة يومًا للمعتمر الراغب في ذلك من خلال قيام المعتمر، بإلغاء الحجز المسبَّق، ثم إعادة الحجز مرَّة أخرى لأداء الشعيرة، وذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة بشأن رغبة أحد الحاجزين في التأجيل.

ونقلت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، مركز التواصل وخدمات المستفيدين، تساؤلًا قال فيه أحد المستفيدين: هل أستطيع تأجيل العمرة من اليوم إلى بعد الغد، بينما قالت الوزارة: إنَّه من الممكن في تلك الحالة إلغاء الحجز ثمّ إعادة الحجز مرة أخرى.

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنَّه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحوّرات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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