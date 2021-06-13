«الأمن البيئي» يوقف 36 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بمناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(7) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي اليوم الأحد، أن المخالفين منهم (18) مواطنًا و(18) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (698) رأسًا من الإبل و(2690) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه تمَّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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