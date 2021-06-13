الأرصاد: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية في 6 محافظات بنجران

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضح المركز أنَّ التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وكان قد توقع المركز في تقريره اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

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