شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 20 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع وحرصها للتصدي لجميع المخالفات.

وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ 158 حملة رقابية على المنشآت التجارية أسفر عنها إغلاق 20 منشأة نتيجة عدم تجديد الرخصة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، كما تم خلال الحملة ضبط 9 من عمال المنشآت يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق لائحة الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى جميع الأنشطة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً, ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.