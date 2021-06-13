شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إتاحة التسجيل لراغبي الحج عبر البوابة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -التسجيل يبدأ في الواحدة مساء اليوم وينتهي ١٣ ذو القعدة

أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات الحج ، اليوم في تمام 1 ظهرا ، وحتى الساعة 10:00 م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاح خلال كامل الفترة ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442 هـ.

وسيتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج.