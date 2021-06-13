التجارة تستدعي 1283 مركبة نيسان لهذا السبب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1283 مركبة من نوع نيسان صني “Sunny” لسنة 2020.

خلل نظام الإنذار

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، السبب في ذلك إلى وجود خلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.

تنبيه مالكي المركبات

ونبهت وزارة التجارة، مالكي المركبات المعنية بالقرار إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكلة المركبة من خلال (RECALLS.SA) والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً عبر الرقم (8004420010).



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