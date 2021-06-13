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شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 1283 مركبة نيسان لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13
التجارة تستدعي 1283 مركبة نيسان لهذا السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1283 مركبة من نوع نيسان صني “Sunny” لسنة 2020.
خلل نظام الإنذار
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، السبب في ذلك إلى وجود خلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.
تنبيه مالكي المركبات
ونبهت وزارة التجارة، مالكي المركبات المعنية بالقرار إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكلة المركبة من خلال (RECALLS.SA) والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً عبر الرقم (8004420010).
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