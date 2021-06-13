، هبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض ،

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تتجدّد الأجواء المغبرة وبكثافة عالية على العاصمة الرياض، وذلك نظراً لاستمرار تدفق رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً نحو المنطقة، وتشكل موجة غبارية قوية في شمال شرق المملكة وبدء تحركها باتجاه العاصمة الرياض، كما يظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وفق "طقس العرب".
كما ولا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في "طقس العرب" تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار يومَي الأحد والإثنين نحو العاصمة الرياض، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز الـ 70 كم/ساعة، وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة؛ نظراً لجفاف التربة وتفككها بسبب الانقطاع المطري خلال الفترة الماضية.
وحول هذه التوقعات وما سيكون لها من أثر مباشر في الحياة العامة، فيجدر تنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص، من تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، ونسأل الله السلامة للجميع.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 12:51 PM
تدفق الرياح الشمالية الغربية المحمّلة بالأتربة وتنبيه مرتادي الطرق بشكل خاصهبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض
أرشيفية
تتجدّد الأجواء المغبرة وبكثافة عالية على العاصمة الرياض، وذلك نظراً لاستمرار تدفق رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً نحو المنطقة، وتشكل موجة غبارية قوية في شمال شرق المملكة وبدء تحركها باتجاه العاصمة الرياض، كما يظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وفق "طقس العرب".
كما ولا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في "طقس العرب" تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار يومَي الأحد والإثنين نحو العاصمة الرياض، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز الـ 70 كم/ساعة، وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة؛ نظراً لجفاف التربة وتفككها بسبب الانقطاع المطري خلال الفترة الماضية.
وحول هذه التوقعات وما سيكون لها من أثر مباشر في الحياة العامة، فيجدر تنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص، من تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، ونسأل الله السلامة للجميع.
، هبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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