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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.
وأعرب ولي عهد دولة الكويت، عن الشكر لسمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد، وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 12:38 PM
سائلاً العلي القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبرولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.
وأعرب ولي عهد دولة الكويت، عن الشكر لسمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد، وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
، ولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ،
المصدر : الخليج 365
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