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يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة لمدة ثلاثة أيام، يقدّمها المدرب راضي الشعيلي، بالشراكة مع معهد الارتقاء للغة العربية بحائل.
وتعتبر الدورة مجانية للجميع، وستنفذ في مقر النادي اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويمنح المشارك شهادة حضور الدورة.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 12:27 PM
تستمر 3 أيام بالشراكة مع معهد الارتقاء للغة العربية بالمنطقة"أدبي حائل" ينظّم دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة
يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة لمدة ثلاثة أيام، يقدّمها المدرب راضي الشعيلي، بالشراكة مع معهد الارتقاء للغة العربية بحائل.
وتعتبر الدورة مجانية للجميع، وستنفذ في مقر النادي اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويمنح المشارك شهادة حضور الدورة.
، "أدبي حائل" ينظّم دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة ،
المصدر : الخليج 365
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