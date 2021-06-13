محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني للأرصاد: نشاط بالرياح قد تؤدي الحالة إلى شبه انعدام للرؤية قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار تأثير نشاط #الرياح المثيرة لـ #الغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية) حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح المركز أن الحالة تشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية للرياض؛ تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لـعسير وجازان. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 12:18 PM المركز الوطني للأرصاد: نشاط بالرياح قد تؤدي الحالة إلى شبه انعدام للرؤية حالة غبار تواعد الرياض والشرقية تمتد إلى 3 مناطق أخرى حتى نهاية الأسبوع حالة غبار تواعد الرياض والشرقية تمتد إلى 3 مناطق أخرى حتى نهاية الأسبوع قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار تأثير نشاط #الرياح المثيرة لـ #الغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية) حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح المركز أن الحالة تشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية للرياض؛ تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لـعسير وجازان. الكلمات المفتاحية ، حالة غبار تواعد الرياض والشرقية تمتد إلى 3 مناطق أخرى حتى نهاية الأسبوع ،

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